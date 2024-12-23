Воробьев: первый этап расселения аварийного жилья в Подмосковье завершат к весне

Первый этап расселения аварийного жилья завершат в Подмосковье в начале 2025 года. К весне новые квартиры получат еще 4,3 тысячи человек, рассказал губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

В первой половине 2025 года в Подмосковье завершат первый этап программы расселения аварийного жилья, получившего этот статус до 2017 года. Весной в новые квартиры переедут еще 4,3 тысячи человек. Для них в Шатуре, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Талдоме и Богородском округе построят 14 домов. После этого в регионе приступят ко второму этапу программы. Ускорить эту работу помогают жилищные сертификаты.

«Следующая цель — расселить аварийные дома, которые признаны таковыми с 2017 по 2024 год. Это 35 тысяч человек. Мы должны построить для них дома или выдать сертификаты», — сказал губернатор.

Сертификаты дают возможность выбрать квартиру самостоятельно и быстро решить жилищную проблему.

Большую работу в регионе также проводят по реновации. Это строительство новых домов взамен старых и ветхих малоэтажных построек. Эту практику успешно реализуют в Москве и в 12 округах Подмосковья.