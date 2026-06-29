Свыше 4 тысяч жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг с января
Жители Московской области имеют возможность бесплатно проходить обследования на выявление злокачественных образований. Дни открытых дверей регулярно организуют центры амбулаторной онкологической помощи.
Участникам акций старше 18 лет доступны консультации профильных специалистов и комплекс диагностических исследований.
«Регулярные профилактические обследования позволяют выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. В ходе дня открытых дверей, прошедшего в минувшую субботу, обследовались 506 человек, у 14 из них были выявлены подозрения на патологию, их направили на дополнительную диагностику. Всего с начала года бесплатный онкоскрининг прошли более четырех тысяч жителей Подмосковья», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
В рамках акции пациенты могли получить консультацию врача-онколога, проверить подозрительные новообразования кожи, а также пройти обследования, направленные на раннее выявление заболеваний органов дыхания и пищеварительной системы.
Для женщин организовали маммографию и ультразвуковое исследование молочных желез, а также цитологические исследования. Мужчинам предлагали сдать анализ ПСА.
Подробная информация о работе онкологической службы Московской области и графике проведения профилактических мероприятий размещена на региональном онкологическом портале Министерства здравоохранения региона.