Свыше 4 тысяч жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг с января

Участникам акций старше 18 лет доступны консультации профильных специалистов и комплекс диагностических исследований.

«Регулярные профилактические обследования позволяют выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. В ходе дня открытых дверей, прошедшего в минувшую субботу, обследовались 506 человек, у 14 из них были выявлены подозрения на патологию, их направили на дополнительную диагностику. Всего с начала года бесплатный онкоскрининг прошли более четырех тысяч жителей Подмосковья», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В рамках акции пациенты могли получить консультацию врача-онколога, проверить подозрительные новообразования кожи, а также пройти обследования, направленные на раннее выявление заболеваний органов дыхания и пищеварительной системы.

Для женщин организовали маммографию и ультразвуковое исследование молочных желез, а также цитологические исследования. Мужчинам предлагали сдать анализ ПСА.

Подробная информация о работе онкологической службы Московской области и графике проведения профилактических мероприятий размещена на региональном онкологическом портале Министерства здравоохранения региона.