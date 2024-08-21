Свыше 4 тысяч заявок на выплаты для многодетных семей одобрили в Подмосковье с января

В июне подписали федеральный закон, продлевающий поддержку многодетных семей на семь лет. По условиям заявителям предоставляют 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Об этом сообщили в Мособлдуме.

На данную меру поддержки могут рассчитывать семьи, у которых третий или последующий ребенок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года, а кредитный договор заключен до 1 июля 2031 года.

«В этом году в Подмосковье уже одобрены 4,2 тысячи заявлений на получение выплаты на 1,9 миллиарда рублей», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Получить выплаты можно на покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке, строительство частного дома, а также приобретение земли. Однако уточняется, что выплату нельзя использовать как первоначальный взнос.

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