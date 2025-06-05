Свыше 4 тысяч школьников стали участниками проекта «Умные каникулы» в Подольске

В Подольске свыше четырех тысяч учеников со второго по 10 класс приняли участие в региональной инициативе «Умные каникулы». Проект проводится при поддержке четырех муниципальных образовательных учреждений — школ № 12, 18, 34 и гимназии имени Подольских курсантов.

Его главная задача — раскрыть творческий потенциал школьников через вовлечение в общественно значимые активности.

Программа «Умных каникул» включает пять ключевых направлений: интеллектуальное, социально-активное, патриотическое, спортивное и культурное. Каждое из них адаптировано с учетом возраста и уровня подготовки детей — от младших до средних классов.

В течение первого летнего месяца ребята посещают школу, где участвуют в разнообразных мероприятиях, разработанных педагогами. Также организованы экскурсии, походы в театры и музеи. Для школьников предусмотрено горячее питание.

Дети распределяются по отрядам согласно возрасту и выбранному направлению, что способствует не только интересному времяпрепровождению, но и знакомству с новыми сверстниками из других классов.

Напомним, региональный проект «Умные каникулы» успешно реализуется в Московской области с 2023 года.