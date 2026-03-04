Свыше 4 тысяч подмосковных учителей подготовились к урокам с помощью ИИ-сервиса

Фото: Школьная доска в средней школе №24 им. С.А. Красовского в п. Монино округа Щелково после капитального ремонта / Медиасток.рф

В Подмосковье сервис «Ассистент преподавателя» на основе искусственного интеллекта уже используют более четырех тысяч учителей. Инструмент помогает педагогам готовиться к занятиям.

Сервис позволяет составлять планы уроков, создавать раздаточные материалы и проверочные работы, подбирать задания, квизы, а также наглядные примеры для объяснения тем. Кроме того, система умеет формировать краткие отчеты для родителей.

Главное преимущество разработки — экономия времени. Благодаря цифровому помощнику учителя высвобождают до 12 часов в месяц и могут направить эти часы на улучшение качества обучения.

Отдельное направление работы ассистента связано с профессиональным ростом преподавателей. Педагоги могут загружать записи уроков в аудиоформате и получать подробный разбор методической, коммуникативной и речевой компетенций.

Система анализирует проведенное занятие, указывает на зоны роста и дает рекомендации. Еще одна функция — загрузка сценария урока и получение обратной связи.