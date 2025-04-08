Свыше 4 тысяч льготников Подмосковья получили путевки в санаторий с января

Некоторые жители Московской области имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение. Программа распространяется как на федеральных, так и на региональных льготников, включая пенсионеров, инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Путевки в санатории получили уже свыше четырех тысяч жителей Подмосковья. Ежегодно из предоставляют более чем 30 тысячам льготников.

«Они, кстати, полностью электронные — жители получают в личном кабинете на региональном портале госуслуг, и информация передается в санаторий также электронно», — пояснила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Ветеранам и инвалидам также предоставляют талон на бесплатный проезд до места лечения. Инвалиды первой группы и дети с ограниченными возможностями здоровья могут получить дополнительное место для сопровождающего.

В Министерстве социального развития Подмосковья сообщили, что в этом году закуплено уже более 25 тысяч путевок на сумму свыше 900 миллионов рублей. Распределение происходит автоматически через электронную систему.

Проверить свою позицию в очереди или подать заявку можно на региональном портале госуслуг.