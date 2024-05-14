Свыше 4 миллионов жителей Химок воспользовались автобусами весной | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 14:50 Свыше 4 миллионов жителей Химок воспользовались автобусами весной Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Свыше четырех миллионов пассажиров воспользовались автобусами в городском округе Химки этой весной. Самыми популярными маршрутами стали № 344 и № 3.

Оба популярных маршрута перевезли более миллиона пассажиров в марте и апреле.

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«Число пассажиров общественного транспорта ежегодно увеличивается. Во многом благодаря тому, что в нашем муниципалитете выстроена система, которая позволяет непрерывно работать над улучшением качества обслуживания на троллейбусных и автобусных маршрутах», — подчеркнул муниципальный депутат Владимир Суслов.

Власти Подмосковья особое внимание уделяют обслуживанию областного автопарка. В городские округа до конца июля поставят 350 ЛиАЗов большого класса. В химкинский филиал № 8 «Мострансавто» уже передали четыре таких автобуса. Сейчас они ходят на маршруте № 484с от улицы Германа Титова до метро «Планерная».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье увеличило финансирование ремонта автобусов.

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