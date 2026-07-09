Свыше 37 тысяч компаний в сфере креативных индустрий открыли в Подмосковье

В прошлом году Мособлдума приняла закон о развитии креативных индустрий. По словам председателя комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линары Самединовой, эти направления — мощный драйвер экономического роста. Сегодня в Подмосковье в этой сфере работают свыше 30 тысяч индивидуальных предпринимателей и более 7,5 тысячи юридических лиц.

К приоритетным креативным индустриям региона относят гастрономию, кино и телепроизводство, моду, ювелирное дело, народные художественные промыслы и ремесла, а также разработку программного обеспечения.

«Сегодня это сектор экономики, который растет стремительными темпами. По этому направлению мы видим и экспортный потенциал и перспективы создания рабочих мест для молодежи. Но таланты важно поддерживать, дать им юридический статус, обеспечить благоприятную среду. Для этого и был принят наш региональный закон о развитии креативных индустрий», — отметила Линара Самединова.

Для поддержки предпринимателей в сфере креативных индустрий в Подмосковье действует комплекс мер. Так, областной фонд микрофинансирования предлагает льготные займы на сумму до пяти миллионов рублейю. Ставка — от 7% годовых, срок — до 36 месяцев.

Дополнительным инструментом продвижения продукции стали бесплатные маркеты «100% Подмосковье». Они помогают представить свои товары широкой аудитории. Также в регионе регулярно проводят обучающие мероприятия — например, ежегодный форум «100% креатив» и акселератор креативных индустрий. Все эти форматы дают участникам не только полезные знания, но и возможность найти партнеров и клиентов.

Получить подробную информацию о мерах поддержки и подать заявки предприниматели могут на инвестиционном портале Московской области.