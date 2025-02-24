Свыше 37 тысяч гостей посетили праздничные программы в парках Подмосковья в выходные

Праздничные программы в честь Дня защитника отечества прошли в 92 парках Подмосковья в выходные. Мероприятия посетили более 37 тысяч человек.

В парке Талалихина в Подольске прошла выставка оружия и техники, а также мастер-классы по сборке-разборке автоматов и оказанию первой помощи. Дети создали своими руками открытки для участников СВО.

В честь праздника в парках провели концерты, смотр военной техники, а также организовали полевые кухни и самоварные станции.

В Орехово-Зуеве в парке 30-летия Победы состоялись мастер-классы по мечевому бою, экскурсия по Аллее Славы и показательные выступления клуба по строевой подготовке.

В Чехове для гостей городского парка провели патриотическую игру и концерт при участии духового оркестра.