Почти 3,6 тысячи машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

Фото: Пресс-служба Минтранса МО

Эвакуаторы забрали на штрафстоянки еще 3580 автомобилей, припаркованных с нарушениями правил на улицах Подмосковья. Данные за неделю озвучили в Минтрансе региона.

Больше всего нарушений, которые привели к эвакуации авто, зафиксировали в Красногорске (321 машина), Мытищах (311 машин) и Ленинском (397 машин).

Водителям напомнили, что нарушения парковки могут привести к неприятностям в виде эвакуации авто. Нельзя бросать машину на остановках общественного транспорта, а также у мусорных контейнеров и в зоне действия запрещающих знаков. Если транспорт эвакуировали, узнать о его местонахождение можно по номеру 112 и в приложении «112 МО».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развязку между Володарским и Каширским шоссе построят в декабре.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Место Дурова в России. Основателя Telegram пригласили в МФЦ после освобождения

Названы способы дистанционного открытия бизнеса без посещения ФНС

«Больно уколоть Россию». Какая судьба ждет Дурова и Telegram

Pogiba Alexandra/news.ru

От голубей мира до «за ВСУ». Россияне едут туда, где враг убивает россиян

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

Осенний призыв — 2024. Начало, сроки, условия, возраст

Девушка провожает новобранца. Viktor Pogontsev

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте