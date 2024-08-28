Почти 3,6 тысячи машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

Эвакуаторы забрали на штрафстоянки еще 3580 автомобилей, припаркованных с нарушениями правил на улицах Подмосковья. Данные за неделю озвучили в Минтрансе региона.

Больше всего нарушений, которые привели к эвакуации авто, зафиксировали в Красногорске (321 машина), Мытищах (311 машин) и Ленинском (397 машин).

Водителям напомнили, что нарушения парковки могут привести к неприятностям в виде эвакуации авто. Нельзя бросать машину на остановках общественного транспорта, а также у мусорных контейнеров и в зоне действия запрещающих знаков. Если транспорт эвакуировали, узнать о его местонахождение можно по номеру 112 и в приложении «112 МО».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развязку между Володарским и Каширским шоссе построят в декабре.

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