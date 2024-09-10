Свыше 3,6 тысячи автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю

За неделю в Московской области эвакуировали свыше 3,6 тысячи автомобилей, припаркованных с нарушением правил остановки и стоянки. Это на 152 больше по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

По данным ведомства, больше всего машин переместили на штрафстоянку в Красногорске, Мытищах, Химках, Ленинском округе и Пушкино.

В Минтрансе напомнили о важности соблюдения правил парковки. Неправильная стоянка может помешать проезду экстренных служб, особенно опасно оставлять автомобили на остановках общественного транспорта.

Если автомобиль эвакуировали, информацию о его местонахождении можно узнать по телефону 112, в приложении 112 МО или на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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