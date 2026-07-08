Свыше 36 тысяч жителей Подмосковья прошли лечение в дневных стационарах с января

С начала года стационары кратковременного пребывания в Московской области оказали медицинскую помощь более 36,5 тысячи пациентам. Такой формат лечения предназначен для тех, кому не требуется длительная госпитализация и круглосуточное пребывание в больнице.

Пациенты могут получить необходимую помощь и уже в день проведения процедуры вернуться домой, не нарушая привычный образ жизни.

«С начала года медицинскую помощь в них получили 36,5 тысячи человек», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Наиболее востребованными остаются хирургическое, урологическое, офтальмологическое и гинекологическое направления.

После операций за пациентами наблюдают медицинские специалисты. Если состояние остается стабильным и осложнений не возникает, их выписывают для дальнейшего амбулаторного лечения в тот же день.

Сегодня стационары кратковременного пребывания работают в 60 медицинских учреждениях Подмосковья, включая больницы Подольска, Воскресенска, Сергиева Посада, Орехово-Зуева, Химок и Жуковского, а также Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля и региональные перинатальные центры.