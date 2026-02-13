Свыше 36 тысяч школьников Подмосковья прошли «Уроки цифры» о кибербезопасности

Школьники Подмосковья прошли «Урок цифры» от «Лаборатории Касперского» на тему кибербезопасности в космосе. Всего новые знания получили более 36 тысяч ребят.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, в топ самых активных округов вошли Мытищи, Подольск, Домодедово, Истра и Балашиха.

На уроке ребята узнали об устройстве современного спутника и методах обеспечения кибербезопасности в космосе, включая настройку алгоритмов анализа данных, построение защищенных каналов связи и предотвращение кибератак на спутники и станции.

Занятия были рассчитаны на учащихся с первого по 11-й классы. Они сопровождались видеолекциями и тренажерами.

Проект «Урок цифры» реализует АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».