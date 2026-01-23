Свыше 350 заявок на регистрацию брака в День влюбленных подали в Подмосковье

День всех влюбленных традиционно отмечают 14 февраля. В Подмосковье эту дату часто выбирают те, кто решил связать себя узами брака.

В этом году в регионе подали 355 заявок на проведения церемонии бракосочетания.

«Это на 15% больше, чем в прошлом году. Пары не только решили узаконить свои отношения, но и выбрали для своих свадеб красивые выездные площадки. Среди самых популярных мест оказались парк „Патриот“, культурный центр „Дубровицы“ и парк-отель „Софрино“», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Субботний день позволит парам не только провести церемонию, но и отпраздновать событие вместе с родными и близкими.

Больше всего свадеб в День всех влюбленных запланировали в Коломне, Подольске и Мытищах.

Подать заявление на заключение брака можно дистанционно, через портал государственных услуг. Такой способ помогает сэкономить время и сосредоточиться на подготовке к торжеству.

Полезную информацию о регистрации, выборе площадок и организации свадеб можно найти на специализированном портале.