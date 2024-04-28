Свыше 350 точек торговли вербой заработали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 28 апреля 2024, 15:37 Свыше 350 точек торговли вербой заработали в Подмосковье пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Сегодня православные верующие отмечают один из двунадесятых праздников — Вход Господень в Иерусалим. В символике этого праздника часто используется верба — веточка дерева кустарника из рода ивы, с гибкими ветвями буро-красного цвета.

Перед наступлением праздника вербу можно приобрести в различных точках Подмосковья: сетевых магазинах, рынках, ярмарках и цветочных магазинах. По информации Управления развития торговли Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, на территории региона работают более 350 торговых объектов, специализирующихся на продаже цветов.

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Средняя стоимость букета вербы составляет от 80 до 150 рублей в зависимости от его размера. Такие букетики обычно хранят дома возле икон или используют для украшения праздничного стола на Пасху.

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