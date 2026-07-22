Свыше 3,5 тысячи детей получили системы мониторинга глюкозы в Подмосковье

В Подмосковье детям, у которых диагностировали сахарный диабет первого типа, предоставляют систему еепрерывного мониторинга глюкозы. Устройство значительно облегчает жизнь пациентов.

Система дает возможность детям и их родителям круглосуточно контролировать уровень сахара в крови круглосуточно в режиме реального времени.

«Сахарный диабет существенно меняет привычный уклад жизни, в том числе требует регулярного контроля уровня глюкозы. Применение систем непрерывного мониторинга значительно упрощает эту задачу — измерение проводится без частых проколов кожи, достаточно поднести устройство к сенсору на плече. В настоящее время на диспансерном учете в регионе состоят более 3,5 тысячи детей с сахарным диабетом первого типа, и все они обеспечены такими системами», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Эндокринолог при наличии медицинских показаний у пациента принимает решение о назначении устройства. Выдают его на основании решения врачебной комиссии.