Свыше 3,5 тысячи человек посетили фестиваль школьных музеев в Химках

Фестиваль школьных музеев в Химках посетили 3,5 тысячи человек. Школьники ознакомились с письмами солдат, изучили военную литературу и экспонаты времен Великой Отечественной войны.
Фестиваль стал масштабным событием для всего округа. На нем представили свыше 500 экспонатов из 19 школьных музеев. Среди них был стенд с историей города и обновленная экспозиция виртуального музея «Химки 1941-1945 — всё для фронта, все для Победы».
Экскурсоводами выступили краеведы и подростки, увлеченные историей округа. Кроме того, для молодежи провели конкурс эссе, где ребята смогли проявить свои таланты и продемонстрировать свои знания.
Вход на выставку свободный, она будет работать до 5 декабря.
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