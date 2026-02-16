Свыше 35 тысяч зрителей посетили ледовые шоу в парках Подмосковья с декабря

Последние ледовые спектакли «Сказ о Руси» Ирины Слуцкой прошли в Подмосковье в минувшие выходные. В общей сложности с начала зимы такие шоу посетили в регионе 35,5 тысячи зрителей.

Финальные спектакли «Сказ о Руси» состоялись в парке имени В. В. Воровского в Наро-Фоминске и в Солнечногорске. На них побывали 2,5 тысячи человек. На лед вышли Ирина Слуцкая, Илья Миронов, Ясмина Кадырова и другие именитые фигуристы.

В период с 9 января по 8 февраля в Подмосковье также проходили ледовые спектакли «Щелкунчик» Татьяны Навки и Петра Чернышева. В ней приняли участие чемпионы Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Максим Ковтун, Татьяна Волосожар, Максим Траньков и другие спортсмены.

Постановку продемонстрировали в 10 городах области.

В общей сложности за сезон в регионе провели 14 ледовых шоу.