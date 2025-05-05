Свыше 35 тысяч человек приняли участие в акции «Библионочь» в Подмосковье

Акция «Библионочь» прошла в Подмосковье в конце апреля. К ней присоединились более 900 учреждений в 56 муниципалитетах. Мероприятия посетили свыше 35 тысяч человек.

В этом году акцию посвятили 80-летию Победы. В библиотеках читали стихи, пели военные песни, показывали спектакли и проводили выставки. Особое внимание уделили подвигам фронтовиков, тружеников тыла. Внимание уделили и собакам, которые в годы Великой Отечественной войны предупреждали об опасности, перевозили людей и грузы.

Так, в Волоколамске стартовал проект «Дорога к Победе» с выставкой 45 уникальных работ студентов колледжа имени Строганова. В Протвине показали спектакль «Идут по войне девчата» о женских судьбах на войне. В Одинцове провели интерактивную программу «Научный полк» о вкладе ученых в Победу.

Кроме того, во многих библиотеках региона прошла акция «Диктант Победы».