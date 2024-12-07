Свыше 35 новогодних мероприятий организуют в Химках

Зимний сезон жители Химок встретят на праздничных гуляниях, концертах и спектаклях. Мероприятия пройдут в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

Жители Фирсановки 22 декабря смогут посетить новогоднее цирковое шоу в местном доме культуры. Гости мероприятия попадут в атмосферу новогодней сказки и проникнутся приключениями главных героев постановки. Также 7 ноября творческие коллективы дома культуры представят спектакль о Рождестве.

Театр «Наш Дом» подготовил к новогодним праздникам постановку «Снежная королева» по мотивам известной детской сказки, мюзикл «Новогодний переполох в стране чудес», спектакли «Морозко», «Тайны Зазеркалья» и многое другое. Актуальную афишу можно посмотреть на сайте театра.

Также жителей округа приглашают принять участие в интерактивной новогодней программе «Четыре волшебных ключа» в выставочном комплексе «Артишок».

Напомним, в преддверии Нового года в Химках организуют мастер-классы, концерты, квесты, ярмарки, выставки и многое другое.

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