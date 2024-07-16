Свыше 35 летних программ запланировали в спортивной школе «Лунево» в Химках

Спортивная школа «Лунево» станет площадкой для 37 соревнований в течение трех летних месяцев. Жителям предлагают посетить футбольные матчи, турниры по теннису и семейным настольным играм.

Основная часть мероприятий пришлась на июнь: организаторы провели 17 спортивных состязаний. Еще 12 активностей пройдут в июле и восемь — в августе.

Так, в спортивной школе «Лунево» организовали детские соревнования по мини-футболу в честь памятной даты начала героической обороны Киева в Великую Отечественную войну. Турнир стал частью патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Участие в нем приняли спортсмены от 12 до 14 лет.

«В рамках проекта „Химки. Успех в единстве поколений“ в городе проходит ряд тематических мероприятий. Каждый житель сможет узнать еще больше исторических фактов и углубить свои познания о подвигах наших предков», — поделилась лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

Отметим, что в спортивной школе «Лунево» действуют секции по футболу, шахматам, каратэ, настольному теннису, танцам и многие другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».