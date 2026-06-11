Свыше 35 ярмарок проведут в Подмосковье в День России

В Подмосковье в честь Дня России, 12 июня, проведут ярмарки. В 25 муниципалитетах региона откроют 36 торговых площадок.

Местные предприниматели представят широкий ассортимент продукции.

Тематические ярмарки будут работать на улице Кирова в Старой Купавне, на Садовой улице в Кашире, на Волковской улице в Люберцах, а также в химкинском микрорайоне Сходня на улице Чапаева.

Такие мероприятия позволяют поддержать подмосковных производителей, почувствовать атмосферу праздника и ознакомиться с многообразием товаров.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что приоритетом на ярмарках остаются безопасность и качество продукции, которую тщательно проверяют сотрудники Государственной ветеринарной службы.

Ближайшую площадку можно найти на портале «Мой АПК». Там же доступен график работы ярмарок.