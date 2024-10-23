Свыше 340 тысяч звонков обработали операторы системы 112 в Ленинском округе

В Единую дежурную диспетчерскую службу Ленинского городского округа с начала 2024 года поступили около 338700 обращений граждан. Чаще всего по номеру 112 горожане вызывали скорую помощь и полицию.

По словам начальника Единой дежурной диспетчерской службы Ленинского округа Вячеслава Прохорова, с января 2024 года жители муниципалитета совершили порядка 99 тысяч вызовов скорой помощи и более 30 тысяч вызовов полиции. В противопожарную службу обратились почти три тысячи раз.

«Кроме того, традиционно большое количество вопросов было связано с получением справочной и адресной информации — их поступило больше 48 тысяч. Еще 83 тысячи звонков переведены на оперативные службы Москвы и других округов Подмосковья», — добавил он.

Примерно девять тысяч обращений с начала года поступили от жителей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства: отопления, электроснабжения, уличного освещения. Необоснованными признали почти 35 тысяч звонков и еще три тысячи обращений попали под категорию хулиганских.

Отметим, что в Единой дежурной диспетчерской службе Ленинского городского округа трудятся 40 человек, 23 из них — операторы системы 112. По вопросам работы в организации можно позвонить по номеру: +7 (495) 541-29-22.

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