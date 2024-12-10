Сегодня 15:22 Свыше 3,4 тысячи ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю Фото: Пресс-служба Минтранса МО
За неделю в Подмосковье отремонтировали около 3,4 тысячи ям. Работы провели на муниципальной и региональной сетях.
Как рассказали в региональном Минтрансе, на региональных дорогах отремонтировали 2,5 тысячи ям, на муниципальных — 880. Работы провели в Наро-Фоминске, Раменском, Шатуре, Ленинском, Егорьевске и других округах.
Ремонт ям проводят в Подмосковье ежедневно в течение года. Зимой для этого используют специальные холодные смеси. Весь процесс контролируют при помощи системы СКПДИ.
Ранее губернатор региона
Андрей Воробьев рассказал об открытии разворотной эстакады на Каширском шоссе. Там обустроили бессветофорный проезд в сторону Москвы.
Сегодня 16:23 Еще 24 предприятия Солнечногорска получили господдержку в 2024 году
Сегодня 16:23 Капитальный ремонт четырех школ выполнят в Подольске в 2025 году
Сегодня 16:22 Ложные вызовы в Систему-112 Подмосковья сократились на 39% за 2 года
Сегодня 16:20 Путин поручил систематизировать законодательство в цифровой сфере
Сегодня 16:17 Голосование за новый символ 1000-рублевой банкноты продлится до 12 декабря
Сегодня 16:16 ВТБ купил «Почта банк» за 36 миллиардов рублей
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте