Свыше 3,4 тысячи ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю

За неделю в Подмосковье отремонтировали около 3,4 тысячи ям. Работы провели на муниципальной и региональной сетях.

Как рассказали в региональном Минтрансе, на региональных дорогах отремонтировали 2,5 тысячи ям, на муниципальных — 880. Работы провели в Наро-Фоминске, Раменском, Шатуре, Ленинском, Егорьевске и других округах.

Ремонт ям проводят в Подмосковье ежедневно в течение года. Зимой для этого используют специальные холодные смеси. Весь процесс контролируют при помощи системы СКПДИ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал об открытии разворотной эстакады на Каширском шоссе. Там обустроили бессветофорный проезд в сторону Москвы.