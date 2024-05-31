Свыше 34 тысяч выпускников написали ЕГЭ по математике в Подмосковье

Фото: Данила Кирьянов

Свыше 34 тысяч человек написали ЕГЭ по математике 31 мая. Результаты экзамена станут известны до 17 июня.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, выпускники могли выбрать базовый или профильный уровень экзамена. Первый написали 17,5 тысячи школьников, второй — 16,6 тысячи.

Для проведения экзамена открыли 281 пункт. За процессом наблюдали 849 специалистов.

Результаты базовой математики будут известны не позднее 14 июня, профильной — 17 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников школы в Реутове. Он пожелал им успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы.

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