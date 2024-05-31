Свыше 34 тысяч выпускников написали ЕГЭ по математике в Подмосковье
Свыше 34 тысяч человек написали ЕГЭ по математике 31 мая. Результаты экзамена станут известны до 17 июня.
Как рассказали в Минобразования Подмосковья, выпускники могли выбрать базовый или профильный уровень экзамена. Первый написали 17,5 тысячи школьников, второй — 16,6 тысячи.
Для проведения экзамена открыли 281 пункт. За процессом наблюдали 849 специалистов.
Результаты базовой математики будут известны не позднее 14 июня, профильной — 17 июня.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников школы в Реутове. Он пожелал им успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».