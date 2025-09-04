Свыше 32 тысяч пациентов с диабетом прошли бесплатное обучение в Подмосковье

Пациенты с сахарным диабетом могут пройти бесплатное обучение в Подмосковье. Для этого в регионе открыли специальные школы. Их уже посетили более 32 тысяч человек.

Как рассказали в областном Минздраве, школы сахарного диабета открыли на базе медучреждений региона. На занятиях учат подсчитывать углеводы, корректировать дозы инсулина, проводить инъекции.

Всего в Подмосковье работает 123 амбулаторных и 15 стационарных школ для взрослых и 38 для детей.

«Сахарный диабет — хроническое заболевание, которое без должного контроля может привести к тяжелым осложнениям. Пациентам, особенно тем, у кого диабет был выявлен недавно, может быть нелегко адаптироваться к новой жизни. Поэтому в Подмосковье организовано обучение в школах сахарного диабета», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Обучение проводят бесплатно, пройти его могут все пациенты с сахарным диабетом. Для этого нужно обратиться к лечащему врачу.