Свыше 31 тысячи объектов зарегистрировали в Подмосковье по гаражной амнистии

В Подмосковье продолжается активная работа в рамках закона о гаражной амнистии. С сентября 2021 года по 1 января 2026 года специалисты Управления Росреестра по региону зарегистрировали более 31 тысячи объектов недвижимости.

Их общая площадь превысила 548 тысяч квадратных метров. Почти 10 тысяч — гаражи, а остальные 21,7 тысячи — земельные участки.

Возможность оформить права на гараж, который построили до 30 декабря 2004 года, а также на землю по упрощенной схеме действует до 1 сентября текущего года. Процедура пользуется большим спросом у жителей области.

«Работы по оформлению гаражных объектов по упрощенной схеме продолжаются на территории Московской области, что способствует развитию гражданского оборота рынка недвижимости и отвечает интересам населения», — пояснила заместитель начальника отдела организации и контроля управления Наталья Королева.

Практику постоянно анализируют и улучшают. Так, с 9 ноября 2024 года начал действовать новый федеральный закон, который уточняет, как признавать отдельными зданиями гаражи разной этажности.

Чтобы программа работала максимально эффективно, Управление Росреестра по Московской области сотрудничает с местными властями. А для самих жителей проводят регулярные консультации.