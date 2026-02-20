Свыше 300 жителей Подмосковья записались в школы приемных родителей с января

Жители Московской области, которые хотят усыновить ребенка, должны пройти подготовительные курсы. С начала года на сайте государственных услуг региона подали свыше 300 заявок на зачисление в специализированные школы.

Для того, чтобы оформить опеку над ребенком или взять его на воспитание, необходимо отвечать целому ряду требований: быть дееспособными, обладать жильем и постоянным достаточным доходом, не иметь судимости за тяжкие преступления и пройти подготовку.

Сервис «Запись в школу приемных родителей» разместили на сайте в разделе «Семья» — «Опека и попечительство». Пользователь должен авторизоваться при помощи ЕСИА и заполнить форму, выбрав подходящие округ и школу.

Услуга бесплатная.