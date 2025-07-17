Свыше 300 жителей Подмосковья стали почетными донорами крови с начала года

Жители Московской области, активно участвующие в донорских акциях, имеют возможность получить почетное звание. С начала года его получили 307 человек.

В общей сложности в регионе насчитывают около 28 тысяч человек, удостоенных звания «Почетный донор России». Благодаря донациям Московская область полностью обеспечена кровью и ее компонентами.

«Напомню, что в нашем регионе предусмотрены ежегодные выплаты и региональные меры социальной поддержки для почетных доноров», — пояснила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

Для получения звания необходимо сдать кровь 40 раз, плазму 60 раз или комбинировать разные виды донаций. Полный список условий получения статуса доступен на официальном сайте Московского областного центра крови.

Стать донором может любой совершеннолетний гражданин без медицинских противопоказаний, прошедший обязательное обследование перед процедурой.

Московский областной центр крови открыт для доноров ежедневно с 8:00 до 14:00 без предварительной записи. Дополнительную информацию можно получить на портале или по телефону координационного центра 8-495-305-77-00.