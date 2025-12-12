Свыше 300 жителей Подмосковья приняли участие в форуме «Управдом»

Более 300 активистов из разных округов Подмосковья приняли участие в ежегодном форуме «Управдом». На встрече обсудили ключевые вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства, подвели итоги года и определили направления дальнейшей работы. Участников форума поприветствовали вице-губернаторы Московской области Мария Нагорная и Владислав Мурашов.

«В этом году мы совместно провели большую работу по модернизации отрасти ЖКХ. Эффективно зарекомендовал себя проект по рейтингу управляющих организаций. Сегодня система помогает муниципальным образованиям принимать решения о смене УО более рационально. Важно также отметить преимущества электронного голосования собственников: 40% жилищного фонда Московской области уже перешли на электронный формат», — отметил Мурашов.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко поблагодарил активистов за работу и вручил им награды. По его словам, специалисты тесно взаимодействуют с председателями советов домов, что уже приносит заметные результаты. Так, Ассоциация председателей активно помогала в подготовке жилых домов к зиме — совместно они осмотрели более 53 тысяч МКД. Все выявленные проблемы удалось устранить вовремя, и отопительный сезон начался без нарушений. Даниленко также отметил, что в этом году выполнили 94% плана по ремонту подъездов, а на следующий год в программу планируют включить более трех тысяч подъездов.

Председатель Ассоциации советов МКД Подмосковья Олеся Тыщенко подчеркнула, что «Управдом» стал площадкой, где отметили руководителей, показавших лучшие практики в управлении домами в 2025 году. На форуме состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Лучший председатель МКД» в трех номинациях.