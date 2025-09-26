Свыше 300 тысяч детей привили от гриппа в Подмосковье

В Подмосковье продолжается кампания по вакцинации детей и взрослых от гриппа. Медики используют безопасные современные препараты.

Вакцинация остается самым эффективным средством защиты от опасных осложнений заболевания.

«В регионе дети могут сделать прививку в детских поликлиниках, а также в образовательных учреждениях. Всего в этом году вакцинацию от гриппа прошли уже более 300 тысяч детей», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Перед процедурой ребенку необходимо пройти осмотр педиатра, который подтвердит отсутствие противопоказаний.

Запись на прием к врачу доступна через портал государственных слуг, по телефону 122 или через бота в Telegram.