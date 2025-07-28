Свыше 30 тысяч человек посетили спортивный фестиваль в парках Подмосковья

В программе были открытые тренировки по фитнес-йоге и боевым искусствам, дыхательные практики, активные игры для детей, зрелищные воркаут-выступления и концерты.

Посетители городского парка в Кашире не только попробовали свои силы в сдаче норм ГТО, но и приняли участие в необычном занятии — йоге смеха. Спортивная составляющая включала турниры по стритболу, дартсу и бадминтону, а завершилось мероприятие музыкальным концертом.

Парк 30-летия Победы в Орехово-Зуеве предложил гостям насыщенную программу: разминку, йога-сессии, дыхательные упражнения и мастер-классы от экспертов по смешанным единоборствам. Любители истории могли послушать лекцию о культурном наследии округа.

Центральный парк имени В. В. Воровского в Наро-Фоминске удивил посетителей выставкой фотографий местных спортсменов. Активные гости могли выбрать между зумбой, йогой или тайским боксом, а дети с удовольствием играли в подвижные игры и посещали творческие мастер-классы.

В парке имени В. Талалихина в Подольске зрители наблюдали за профессиональными воркаут-выступлениями, пробовали силы в воздушно-силовой атлетике и скандинавской ходьбе. Для гостей также подготовили масштабный танцевальный флешмоб.

Ивантеевский городской парк совместил спорт и прочие практики: посетители учились ухаживать за зубами, осваивали танцевальные движения и приемы единоборств. Также там прошли занятия йогой, боксом, пилатесом, а также командные игры с мячом.