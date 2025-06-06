Свыше 30 субсидий на открытие бизнеса по франшизе выдали в Подмосковье с января

С начала года подмосковные 32 подмосковных предпринимателя получили субсидии на возмещение затрат на открытие бизнеса по франшизе. В сумме они получили 22,6 миллиона рублей.

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций Подмосковья Екатерины Зиновьевой, больше всего субсидий выдали в области общественного питания — на открытие кафе и ресторанов по франшизе. Поддержку также получили пять компаний в сфере образования и четыре — в медицине.

«За первые пять месяцев этого года по региональной программе „Франшиза“ было одобрено 32 заявки. Суммарный объем поддержки на запуск бизнеса по франшизе составил 22,6 млн рублей. Прием заявок на получение субсидии продолжается», — отметила зампред Екатерина Зиновьева.

В рамках региональной программы предприниматели могут получить до двух миллионов рублей компенсации при запуске бизнеса по франшизе.

Узнать больше об этой и других мерах поддержки можно по ссылке.