Свыше 30 новогодних мероприятий пройдет в Ленинском округе в декабре

В усадьбе «Горки Ленинские» в декабре и январе запланировано более 30 новогодних мероприятий, которые подарят жителям и гостям Ленинского городского округа незабываемые впечатления. В программе — «мандариновые дни», катание на санях и Рождество в русской избе.

Одним из главных событий программы станет выставка и семейная мастерская «Мандариновые дни в семье Морозовых». Гости смогут совершить увлекательное путешествие в начало XX века, погрузиться в атмосферу знаменитой семьи богатейших людей Российской Империи, услышать фамильные легенды и узнать о традициях зимнего праздника. Участники мастерской создадут «Святочный домик». Выставка будет работать в Южном флигеле усадьбы с 20 декабря по 31 января. Возрастное ограничение — 6+.

В этом году около здания Научно-культурного центра «Музей В. И. Ленина» установили новогоднюю елку, украшенную разноцветными огнями и светящимся шатром. На территории заповедника впервые включили праздничное освещение: аллеи вокруг музейных объектов украсили более 10 тысяч лампочек, создающих теплую атмосферу и позволяющих гулять в Ленинском округе до позднего вечера.

Посетители смогут выучить колядки и познакомиться с забытыми русскими играми на интерактивной экскурсии в Музее крестьянского быта, посвященной празднованию Рождества у крестьян XIX века.

Для самых маленьких гостей музея-заповедника 21 декабря, 5 и 8 января будут проведены новогодние елки (0+), а также представления «Ночь перед Рождеством» и «Щелкунчик и мышиный король» (6+).

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