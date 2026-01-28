Свыше 30 мостов и путепроводов отремонтируют в Подмосковье в 2026 году

До конца 2026 года в Подмосковье планируют завершить масштабный ремонт сразу 31 важного объекта: 26 мостов, четырех путепроводов и одного наплавного моста. Работы проведут в 19 городских округах по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Самый большой объем работ ожидает городской округ Коломна. Там обновят сразу четыре сооружения: мосты через реки Северку возле сел Непецино и Северское, через Щелинку около села Макшеево, а также наплавной Митяевский мост в самой Коломне.

Эти объекты соединяют небольшие населенные пункты с окружным центром, которым пользуются более 100 тысяч человек.

По три моста отремонтируют в Одинцовском и Пушкинском округах. В Одинцове работы завершат на мосту через реку Нару на Можайском шоссе около деревни Наро-Осаново и на двух переходах через реку Сторожку в звенигородском микрорайоне Дютьково.

В Пушкинском округе приведут в порядок мосты через реку Вязь около села Тишково, через Серебрянку на Пушкинском шоссе, а также через Суходольский залив возле деревни Степаньково.

Еще в пяти округах — Шатуре, Серпухове, Истре, Чехове и Орехово-Зуеве — обновят по два сооружения.

Также ремонт предстоит в Зарайске, Кашире, Егорьевске, Подольске, Лотошине, Щелкове, Богородском, Волоколамском, Наро-Фоминском, Дмитровском и Сергиево-Посадском округах.

«Мостовики отремонтируют основные конструкции сооружений, устроят покрытие и ограждения, чтобы обеспечить безопасный и комфортный проезд жителей и гостей региона», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

В прошлом году в регионе капитально отремонтировали 17 мостов.