Свыше 30 команд выступят на театральном конкурсе в Подмосковье

Весенняя серия игр молодежного проекта «Театральный поединок» стартует 7 апреля. На этот раз участниками конкурса станут 32 команды. Они выступят в 16 межгородских поединках. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В ведомстве добавили, что соревнования пройдут в Клину, Видном, Обухове, Павловском Посаде, Дедовске, Пересвете, Долгопрудном, Одинцове и Красково.

Кастинг-встречи уже прошли в Дедовске, Яхроме, Подольске и Электростали. Участники познакомились друг с другом и с педагогами проекта, прошли мастер-классы по актерской импровизации, попробовали себя в игре и сформировали команды. Организаторы передали командам видеоматериалы для подготовки, а в марте с участниками работали тренеры и педагоги.

Поддержать любимую команду могут жители городов-участников, друзья и болельщики. Вход свободный по предварительной регистрации. Расписание выступлений можно найти на сайте проекта.