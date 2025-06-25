Свыше 30 экскурсий провели для пенсионеров в Подольске с начала года

В рамках деятельности клуба «Активное долголетие» с начала 2025 года в Подольске организовали свыше 3000 мероприятий, в том числе более 30 экскурсий. Одна из них прошла в необычном формате: ведущий методист музея-заповедника «Подолье» Лариса Орлова сама приехала в гости к пенсионерам.

Специалист провела творческую встречу «Подольск — город с историей» в помещении клуба «Активное долголетие» в спорткомплексе «Труд». Она рассказала собравшимся об истории создания музея «Подолье» и его деятельности.

Пенсионеры приняли участие в виртуальном путешествии по историческим местам Подольска и увидели разнообразные музейные экспонаты. Им также рассказали, как создавали красивый ландшафт и плодовый сад музея-заповедника. Помимо этого, участники узнали и об особенностях Дома Морозовых и дома-музея Владимира Ленина.

Во время мероприятия пенсионеры задавали Ларисе Орловой вопросы о новых археологических раскопках и интересных людях, так или иначе связанных с Подольском. В конце встречи участников ждало дружеское чаепитие.

Напомним, что стать участниками клуба «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Подробности уточняйте по телефонам: 8 (4967) 54-28-35, 8 (964) 724-12-65, 8 (4967) 54-93-29.