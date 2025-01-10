Свыше 30 экскурсий посетили пенсионеры из Солнечногорска в 2024 году

Более 600 участников губернаторского проекта «Активное долголетие» из Солнечногорска посетили экскурсии по достопримечательностям Подмосковья и Москвы за 2024 год. Для них было подготовлено свыше 30 бесплатных экскурсионных выездов.

Пенсионеры посетили Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, усадьбу «Кусково», Рузский краеведческий музей, Церковный торговый дом «Софрино» и множество других культурно-исторических объектов.

Проект «Активное долголетие» успешно реализуется в Солнечногорске с 2019 года. Для людей почетного возраста организуются разнообразные оздоровительные, социальные и творческие мероприятия.

Они участвуют в мастер-классах, занимаются физическими упражнениями, скандинавской ходьбой, суставной гимнастикой, совместными путешествиями, рукоделием, танцами, лекциями по здоровому образу жизни и курсами компьютерной грамотности. Также функционирует волонтерское движение «Солнечногорский оберег». Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.

«Проект „Активное долголетие“ в Солнечногорске является ярким примером того, как можно улучшить качество жизни пожилых людей, предоставляя им возможности для активного участия в жизни общества и поддерживая их физическое и эмоциональное благополучие. Пенсионеры могут бесплатно посещать не только кружки и спортивные секции, а также бесплатно ездить на экскурсии», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

В ближайшее время члены клуба «Активное долголетие» отправятся в Истру, Клин и Дмитров. Записаться на экскурсии можно по телефонам: 8 (496) 264-98-82 и 8 (496) 263-86-03.