Свыше 3 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье с января

В Подмосковье жительницы старше 40 лет могут записаться на процедуру самостоятельно. Своевременна диагностика крайне важна, так как рак молочной железы занимает в структуре онкозаболеваний женщин первое место.

Регулярные обследования позволяют своевременно выявить патологии и начать лечение.

«С начала года более 3,2 тысячи женщин в Подмосковье прошли маммографию, записавшись на исследование самостоятельно. В результате у 339 из них были выявлены отклонения от нормы, а у пяти подтвердился рак груди. Они направлены на лечение», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Самостоятельная запись на маммографию доступна женщинам, прикрепленным к поликлиникам, подведомственным Минздраву региона, и не проходившим исследование в последние два года.

Записаться можно на региональном портале государственных услуг в разделе «Здоровье» или по номеру телефона 122.