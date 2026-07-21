Свыше 3 тысяч подъездов многоквартирных домов обновят в Подмосковье в этом году

В Люберцах продолжается обновление подъездов многоквартирных домов. Всего в этом году планируют привести в порядок 100 мест общего пользования.

Работы уже завершили в шести подъездах.

Процесс ремонта контролируют специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. В перечень работ входит обновление входных групп, восстановление напольного покрытия, ремонт стен и потолков, установка новых почтовых ящиков и светильников, а также ремонт или замена окон.

«В этом году ремонт по программе „Мой подъезд“ запланирован в 3 095 подъездах региона. Сотрудники министерства контролируют график проведения работ на всех этапах. На текущий момент ремонт уже завершен в 77 подъездах, еще в 145 ведутся работы. В остальных подъездах идет подготовительный этап, который включает закупки, контрактацию и проверку смет. Планируем завершить всю программу в конце сентября. Затем традиционно проведем конкурс на лучший подъезд в трех номинациях», — отметил ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Игорь Даниленко.

Чтобы включить дом в программу ремонта, собственникам необходимо провести общее собрание жителей. На нем утверждают перечень необходимых работ, после чего решение оформляют протоколом и передают в управляющую организацию.

Наибольшие объемы работ запланировали в текущем году в Коломне, Дмитрове и Подольске.