Свыше 3 тысяч новогодних программ проведут в библиотеках Подмосковья

Подмосковные библиотеки в декабре превращаются новогодние площадки для семейного отдыха. В Министерстве культуры и туризма уточнили, что учреждения подготовили для читателей всех возрастов обширную программу из почти трех тысяч разнообразных событий.

Гостей ждут не просто тихие читальные залы, а настоящие спектакли, увлекательные интерактивные шоу, интеллектуальные баталии, викторины и конкурсы. Окунуться в волшебную атмосферу книжного праздника смогут порядка 35 тысяч человек.

В Губернской библиотеке в Королеве юных зрителей будет ждать новогодний спектакль «По следам Деда Мороза». В Центральной городской библиотеке в Ступине продолжат добрую традицию и проведут полюбившийся многим новогодний квест «БиблиоЕлки», который в этом году получил интригующее название «Тайна ледяного ларца».

Для тех, кто любит головоломки и веселые вопросы, там же пройдет квиз-круиз под необычным названием «Дед Мороз на шоколадном драйве».

В Сергиевом Посаде Центральная библиотека имени В.В. Розанова приглашает детей на театрализованное интерактивное представление с закрученным сюжетом «Новогодний детектив. Дело о пропавшей мандаринке».

В Зарайске праздничную эстафету примут сразу два учреждения. В недавно открывшейся после модернизации модельной центральной библиотеке зрителей ждет новогодняя театрализованная постановка «Вечера на хуторе близ Диканьки» по произведениям Николая Гоголя.

В детской библиотеке-филиале городского округа Зарайск пройдет праздничная программа «Рождественские сказки» с конкурсами, играми и викторинами.

Особую литературную ноту в праздник внесет Центральная библиотека имени А.П. Чехова в Истре, где пройдет традиционная Чеховская елка.

Узнать больше о новогодних мероприятиях в библиотеках Подмосковья и выбрать самую интересную программу можно на специальном портале «МОе Подмосковье. Библиотеки».