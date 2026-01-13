Свыше 3 тысяч машин эвакуировали с улиц Подмосковья с начала января

В период новогодних праздников в Подмосковье активно боролись с неправильной парковкой. За первые 12 дней января с улиц региона на спецстоянки увезли 3 382 автомобиля.

Согласно статистике Центра безопасности дорожного движения, больше всего машин эвакуировали в Красногорске — 389. Вторым в этом антирейтинге стали Мытищи (375 автомобилей), далее следуют Люберцы (348), Котельники (249) и Королев (203).

Чаще всего правила парковки нарушали владельцы автомобилей KIA, ВАЗ, Hyundai, Geely, Volkswagen и Chery.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей парковаться правильно. Оставленный в неположенном месте автомобиль может заблокировать проезд не только для других машин, но и для экстренных служб или дорожной техники, которая расчищает улицы от снега.

Транспортное средство могут эвакуировать, если оно стоит под запрещающим знаком, на месте для инвалидов (без соответствующего разрешения), во втором ряду, на пешеходном переходе или на расстоянии ближе пяти метров перед ним, а также на остановке общественного транспорта.

Если машину все же увезли на штрафстоянку, выяснить ее местонахождение можно по единому номеру 112 или через мобильное приложение «112 МО».