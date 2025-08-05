Свыше 3 тысяч человек приняли участие в фестивале киберспорта в Балашихе

Свыше трех тысяч человек приняли участие в стартовом этапе всероссийского фестиваля цифрового спорта SMP ESPORTS. Они смогли посоревноваться в футболе, хоккее, автогонкам и в других дисциплинах.

Как рассказали в региональном Минспорте, за два дня фестиваля в турнирах по цифровому футболу, хоккею, автогонкам и боевым искусствам поучаствовали более 700 человек.

Впервые в истории мероприятия в этом году представили зону мобильной игры Mobile Legends и организовали заезды по мини-трассы в дисциплине «двоеборье-автомодель». Участники управляли машиной с бензиновым или электрическим мотором при помощи VR-очков.

Почетными гостями праздника стали спортивные блогеры Hockey Stigg и Владимир Vobon Тимофеев, а поклонники MLBB смогли встретиться со стримером «Вудским Дедом».

Победители и призеры соревнований получили призы. Запись трансляции финальных матчей доступна по ссылке.

Следующий этап фестиваля пройдет 20 и 21 сентября в Москве.