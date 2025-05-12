Свыше 3 млн человек побывали в парках Подмосковья на майских праздниках

Более трех миллионов человек посетили парки Подмосковья на майских праздниках. Это на 420 тысяч больше, чем годом ранее, сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Самым популярным днем стала пятница 9 мая: в парки пришли свыше 546 тысяч человек. Лидером по числу гостей стал парк «Пехорка» в Балашихе — его выбрали более 125 тысяч человек. Парк благоустроили несколько лет назад, теперь здесь есть зоны для игр, спортплощадки, 5D-кинотеатр, контактный зоопарк и современная набережная с арт-объектами.

Второе место занял Центральный парк в Пушкино — его посетили более 77 тысяч человек. Здесь отдыхающих привлекают красивая природа, удобные аллеи и спортивные зоны, в том числе скейт-парк и площадки для тенниса и баскетбола.

На третьем месте оказались сразу две зоны отдыха — в Мытищах и Коломне. Парк Мира предлагает сцену-амфитеатр и площадь с фонтаном. В топ-5 также вошли природные пространства в Долгопрудном и Химках.