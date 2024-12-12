Свыше 280 елочных базаров откроют в Подмосковье в декабре

В декабре в Подмосковье откроют 283 елочных базара. Там жители смогут приобрести праздничных лесных красавиц разных сортов и размеров.

В торговых точках представят сосны, ели и пихты высотой от 50 сантиметров до трех метров, которые произвели в разных уголках страны. Некоторые деревья привезли из Удмуртии и Пермского края, рассказали в Минсельхозпроде региона.

Кроме того, покупателям предложат зимние букеты, венки, украшения и многое другое.

На каждом базаре установят информационный стенд с сертификатами качества.

Базары разместят в наиболее проходимых местах, большинство из них будет работать до 31 декабря. Узнать адреса ярмарок можно по ссылке.

Жителям напомнили, что при перевозке деревьев в автобусе необходимо обернуть их тканью или пленкой и связать, чтобы не мешать другим пассажирам.