Свыше 2,8 млн литров безалкогольных напитков выпустили в Подмосковье за год

Фото: Медиасток.рф

Подмосковье подтвердило лидерство в производстве безалкогольных напитков по итогам 2025 года. Регион вышел на первое место как в Центральном федеральном округе, так и в целом по стране, обеспечив выпуск 2,8 миллиона литров продукции.

Доля области в общероссийском объеме производства составила 27%. В масштабах Центрального федерального округа цифра оказалась еще весомее — почти 59%. Показатели свидетельствуют о серьезном вкладе региона в продовольственную безопасность страны и устойчивом развитии отрасли.

Высоких результатов удалось достичь благодаря работе крупных производственных площадок, размещенных на территории Подмосковья. Основной вклад внесли компании «Пепсико Холдингс», группа компаний «Черноголовка» и «ФКПЧФ Бобимэкс ТМ».

Предприятия системно наращивают объемы выпуска, уделяют пристальное внимание качеству продукции и внедряют современные стандарты производства.

Модернизация мощностей и использование инновационных технологий позволяют подмосковным производителям сохранять конкурентные преимущества.

