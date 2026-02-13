Свыше 2,8 млн литров безалкогольных напитков выпустили в Подмосковье за год
Подмосковье подтвердило лидерство в производстве безалкогольных напитков по итогам 2025 года. Регион вышел на первое место как в Центральном федеральном округе, так и в целом по стране, обеспечив выпуск 2,8 миллиона литров продукции.
Доля области в общероссийском объеме производства составила 27%. В масштабах Центрального федерального округа цифра оказалась еще весомее — почти 59%. Показатели свидетельствуют о серьезном вкладе региона в продовольственную безопасность страны и устойчивом развитии отрасли.
Высоких результатов удалось достичь благодаря работе крупных производственных площадок, размещенных на территории Подмосковья. Основной вклад внесли компании «Пепсико Холдингс», группа компаний «Черноголовка» и «ФКПЧФ Бобимэкс ТМ».
Предприятия системно наращивают объемы выпуска, уделяют пристальное внимание качеству продукции и внедряют современные стандарты производства.
Модернизация мощностей и использование инновационных технологий позволяют подмосковным производителям сохранять конкурентные преимущества.