Свыше 27 тысяч жителей Подмосковья прошли лечение в дневных стационарах с января

Стационары кратковременного пребывания работают на базе 55 медицинских организаций Подмосковья. Такой формат оказания помощи предназначен для пациентов, не нуждающихся в длительной госпитализации.

Услуга доступна как взрослым, так и детям. Помощь оказывают по разным профилям, в частности, хирургическому, травматологическому, урологическому, гинекологическому и другим.

«Важно, что такой формат практически не „выбивает“ пациента из привычной жизни. Всего за время работы стационаров кратковременного пребывания медпомощь в них получили более 27 тысяч человек», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Медицинский персонал тщательно наблюдает за пациентами в послеоперационный период. При отсутствии осложнений их могут выписать в день проведения операций и других процедур.

Услуги стационаров кратковременного пребывания предоставляют, в частности, Воскресенская, Сергиево-Посадская, Орехово-Зуевская, Химкинская, Жуковская и другие больницы региона.