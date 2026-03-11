Свыше 260 тысяч детей прошли профосмотры врачей в Подмосковье с начала года

В Подмосковье дети могут пройти профилактические осмотры. Проверка здоровья доступна как в поликлинике, так и непосредственно в образовательном учреждении.

В школы и детские сады для удобства дошкольников и учащихся выезжают бригады медицинских специалистов.

«Проведение профилактических осмотров несовершеннолетних направлено на определение группы здоровья ребенка, а также на своевременное выявление возможных заболеваний и патологий. В случае подозрения на наличие заболевания в ходе осмотра в образовательном учреждении ребенок направляется в поликлинику для прохождения углубленной диагностики», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

С начала года профосмотры прошли свыше 260 тысяч детей. Это показатель на 31 тысячу больше, чем за тот же период минувшего года.

Сведения о профосмотрах в течение 45 дней поступают в личный кабинет на сайте государственных услуг.