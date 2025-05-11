Свыше 26 тысяч жителей Люберец проголосовали за объекты благоустройства
Более 26 тысяч жителей Люберец уже приняли участие во всероссийском голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил глава городского округа Владимир Волков.
В голосовании участвуют следующие территории: Красковский карьер, сквер «Аллея Мира», набережная Кореневского пруда, сквер Победы в Малаховке, береговая линия пруда Шевченко и Каштановая аллея в Октябрьском.
«На „Госуслугах“ продолжается отбор территорий для благоустройства в рамках федеральной программы в 2026 году. Жители городского округа Люберцы могут отдать свой голос за один из шести представленных объектов. Давайте вместе сделаем наш округ комфортнее», — сообщил Владимир Волков.
Напомним, отдать свой голос необходимо до 12 июня 2025 года на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru, а также через планшеты у волонтеров.