Свыше 26 млн поездок совершили в общественном транспорте Подмосковья в праздники

С 31 декабря по 11 января жители и гости Подмосковья активно пользовались общественным транспортом. В праздники пассажиры совершили более 26 миллионов поездок.

Региональными автобусами за этот период воспользовались свыше 16 миллионов раз, причем более 10,6 миллиона поездок зарегистрировали в транспортных средствах «Мострансавто». Интенсивнее всего пассажиропоток был 10 января.

Особой популярностью пользовался в праздники маршрут № 367 «Володарского — Москва (метро Домодедовская)», которым воспользовались 234 тысячи человек.

Чаще всего поездки оплачивали социальными картами жителя Подмосковья и москвича — семь миллионов транзакций. Еще 6,4 миллиона операций произвели с помощью банковских карт, а 2,6 миллиона — посредством карт «Стрелка» и «Тройка».

Пригородными электропоездами в эти дни воспользовались свыше 10 миллионов пассажиров.